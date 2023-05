Ad aprire il fuoco un adolescente, tra le vittime diversi bambini

Un adolescente ha aperto il fuoco mercoledì mattina in una scuola nel centro di Belgrado, in Serbia, causando dei feriti. Lo riferisce la polizia serba, mentre i media locali riferiscono che la guardia dell’istituto è rimasta uccisa. La polizia spiega di avere ricevuto una chiamata per la sparatoria nella scuola Vladislav Ribnikar intorno alle 8.40 e aggiunge che il sospetto responsabile, uno studente di seconda media, è stato arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo ha esploso diversi colpi dalla pistola del padre contro altri studenti e contro la guardia dell’istituto, che secondo i media locali è rimasta appunto uccisa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata