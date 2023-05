Nove le vittime. Ad aprire il fuoco un adolescente che avrebbe utilizzato una pistola del padre

Un adolescente ha aperto il fuoco stamattina in una scuola nel centro di Belgrado, in Serbia, causando nove morti e diversi feriti. Tra le vittime ci sono 8 bambini e la guardia dell’istituto mentre tra i feriti ci sono altri 6 bimbi e un insegnante. La polizia spiega di avere ricevuto una chiamata per la sparatoria nella scuola Vladislav Ribnikar intorno alle 8.40 e aggiunge che il sospetto responsabile, uno studente di seconda media, è stato arrestato.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il ragazzo ha utilizzato una pistola rubata al padre. La polizia lo ha identificato con le iniziali K.K., precisando che è nato nel 2009 ed è uno studente della scuola. In Serbia il ciclo delle scuole primarie è di 8 anni.

Le testimonianze dei genitori dei bambini

I media riferiscono di genitori terrorizzati giunti a scuola cercando di trovare i figli. “Ha sparato prima all’insegnante e poi ai bambini che si sono nascosti sotto i banchi”, ha detto il padre di una studentessa, Milan Milosevic, parlando alla tv N1 citando il racconto della figlia. “Ha detto che era un ragazzo tranquillo e un bravo studente”, ha aggiunto, spiegando che la figlia era a lezione di storia quando è avvenuta la sparatoria.

Le immagini trasmesse dai media locali mostrano il momento dell’arresto del ragazzo, mentre viene portato a volto coperto dagli agenti verso un’auto parcheggiata in strada. Le sparatorie di massa in Serbia e nell’intera regione balcanica sono estremamente rare e negli ultimi anni non se ne sono registrate nelle scuole. Nell’ultima sparatoria di massa, nel 2013, un veterano della guerra dei Balcani uccise 13 persone in un villaggio della Serbia centrale. Gli esperti tuttavia hanno ripetutamente messo in guardia per il numero di armi rimaste nel Paese dopo le guerre degli anni ’90, sottolineando che l’instabilità decennale derivante dai conflitti e le attuali difficoltà economiche potrebbero portare a episodi del genere.

Annunciati 3 giorni di lutto nazionale

Il governo serbo ha annunciato 3 giorni di lutto dopo la sparatoria in una scuola della capitale, Belgrado, in cui sono morte 9 persone, 8 bambini e una guardia dell’istituto. Lo ha annunciato il ministero dell’Istruzione serbo, come riporta Ria Novosti. Altri 6 bambini e un insegnante sono rimasti feriti. A sparare è stato un ragazzo di 14 anni, arrestato e identificato con le iniziali K.K.

