La risposta a precedenti lanci di razzi da parte dei palestinesi

Nuovi raid aerei su Gaza. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver attaccato degli obiettivi in risposta a precedenti lanci di razzi dalla striscia costiera. La morte di un prigioniero palestinese di alto profilo in custodia israeliana, avvenuta martedì dopo uno sciopero della fame di quasi tre mesi, ha scatenato una reazione palestinese facendo temere un’ulteriore escalation. I residenti palestinesi hanno riferito di diverse esplosioni a seguito di raid aerei israeliani nella zona nord-occidentale di Gaza City. Gli obiettivi non sono stati resi noti immediatamente. Hamas aveva in precedenza evacuato obiettivi militari e di sicurezza in previsione degli attacchi israeliani.

