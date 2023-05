L'uomo fermato era anche in possesso di una borsa sospetta che è stata fatta brillare

(LaPresse) Un uomo è stato arrestato fuori dai cancelli di Buckingham Palace, a Londra, dopo aver lanciato delle presunte cartucce di fucile nel parco del palazzo. Lo ha riferito Scotland Yard. Il fermato era anche in possesso di una borsa sospetta, che è stata fatta brillare per precauzione degli specialisti. Non ci sono notizie di colpi sparati o feriti ad agenti o passanti. L’episodio non è trattato come terrorismo. Re Carlo e la regina consorte Camilla non erano a Buckingham Palace al momento dell’arresto.

