L'evento è in programma sabato 6 maggio

Londra si prepara per la incoronazione di Re Carlo III in programma sabato all’Abbazia di Westminster. Diversi luoghi della capitale sono stati addobbati con bandiere dell’Union Jack e striscioni commemorativi. Domenica 7 maggio si terrà un concerto nel parco del Castello di Windsor. Lunedì 8 maggio invece sarà un giorno festivo per tutto il Regno Unito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata