Il ministro della difesa Reznikov: "Stiamo tagliando il traguardo"

Per quanto riguarda la controffensiva “stiamo tagliando il traguardo, quando possiamo dire che sì, è tutto pronto”. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, in un’intervista ai canali Tv di Kiev. Lo riporta Unian. “Lo Stato maggiore, in base alla situazione sul campo di battaglia, deciderà come, dove e quando. Tutto deve essere valutato e pianificato”, ha aggiunto. Reznikov ha spiegato poi i tre fattori chiave per una controffensiva di successo: “la disponibilità di armi, militari preparati e addestrati che conoscono il loro piano e garantire all’offensiva tutto ciò che è necessario”

