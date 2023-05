Accordo tra l'esercito regolare e i paramilitari del RSF

Il generale Abdel Fattah al Buran, capo dell’esercito del Sudan, e il generale Mohamed Hamdan Dagalo, comandante dei paramilitari delle Forze di supporto rapido (Rsf) hanno raggiunto un accordo per una nuova tregua di sette giorni nel Paese, dal 4 all’11 maggio. E’ quanto si legge in una nota del ministero degli Affari esteri e della cooperazione del Sud Sudan. I due hanno anche concordato di nominare dei rappresentanti per futuri colloqui.

