L'esercito dello Stato ebraico, in risposta, ha attaccato la Striscia

L’esercito israeliano ha attaccato la Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi avvenuto questa mattina verso il sud di Israele. Lo riporta The Times of Israel. A loro volta i razzi da Gaza erano stati lanciati dopo la morte del leader della Jihad islamica Khader Adnan in una prigione israeliana. L’esercito israeliano ha detto di aver ordinato ai residenti delle città vicine al confine palestinese di rimanere vicino ai rifugi fino a nuovo ordine.

Le sirene di allarme aereo sono suonate di nuovo nel sud di Israele, nelle città di Sderot, Ibim, Nir Am ed Erez. I residenti locali riferiscono di esplosioni e scie di fumo, indicando che nuovi razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza e che sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. Lo riporta The Times of Israel. Le sirene si sono attivate anche nelle città al confine con la Striscia di Gaza: Sufa, Nir Itzhak e Sdeh Avraham. Anche qui il sistema di difesa Iron Dome è in funzione.

Due feriti in Israele

Due cittadini stranieri sono rimasti feriti dalla caduta di un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza in un cantiere edile a Sderot. Un uomo è invece rimasto gravemente ferito da schegge. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. “L’uomo ferito giaceva al piano terra del cantiere, privo di sensi e con ferite da schegge sul corpo”, racconta il medico in servizio del ambulanza Magen David Adom, Matanel Iluz. Lo riporta The Times of Israel. “Altri due lavoratori sono rimasti leggermente feriti da schegge, sono stati medicati sul posto”, aggiunge Iluz.

Gaza, fazioni armate: “E’ solo l’inizio”

La ‘Joint Operations Room’ che comprende vari gruppi armati palestinesi nella Striscia di Gaza ha rivendicato il lancio di razzi verso il sud di Israele e ha annunciato che si tratta solo di “una risposta iniziale” alla morte del leader della della Jihad islamica Khader Adnan, trovato oggi senza vita in un carcere israeliano dopo 86 giorni di sciopero della fame. Lo riporta The Times of Israle. I gruppi palestinesi definiscono la morte di Adnan un “assassinio sionista”.

