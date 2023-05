Milano, 2 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano ha attaccato la Striscia di Gaza in risposta al lancio di razzi avvenuto questa mattina verso il sud di Israele. Lo riporta The Times of Israel. A loro volta i razzi da Gaza erano stati lanciati dopo la morte del leader della Jihad islamica Khader Adnan in una prigione israeliana. L’esercito israeliano ha detto di aver ordinato ai residenti delle città vicine al confine palestinese di rimanere vicino ai rifugi fino a nuovo ordine.

