Dopo oltre 70 anni la Svizzera raggiunge i quarti di finale di un Mondiale di calcio grazie alla vittoria ai rigori contro la Colombia (4-3). Akanji sbaglia tirando alto, ma gli errori di Davinson Sanchez, che trova la traversa, e del Cucho Hernandez, parato, condannano la Colombia dopo un match bloccato sullo 0-0. La Svizzera torna tra le migliori otto al mondo per la prima volta dal 1954 e affronterà ora l’Argentina di Messi.
Mondiali 2026, Colombia ko ai rigori: Svizzera ai quarti
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Gli elvetici tornano in un quarto di finale di una Coppa del Mondo dopo oltre 70 anni