Migliaia di militari si sono riuniti nella base della Royal Air Force di Odiham

Le Forze Armate britanniche continuano ad esercitarsi in vista della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III, in programma il prossimo 6 maggio. Migliaia di militari si sono riuniti nella base della Royal Air Force di Odiham dove hanno preso parte alle prove in vista dell’evento di sabato. Le truppe parteciperanno alla processione che accompagnerà il Re e la Regina Consorte nel viaggio dall’Abbazia di Westminster a Buckingham Palace. Più di 7.000 persone, tra cui soldati, aviatori, marinai e musicisti, nonché membri delle Forze Armate del Commonwealth, saranno impegnate.

NO ARCHIVE, NO RE-USE OR RE-SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata