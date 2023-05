Altri tre palestinesi sono rimasti gravemente feriti

Un 17enne palestinese, Jibril al-Laada è stato ucciso in un raid israeliano in Cisgiordania. Lo ha reso noto il ministero della Salute palestinese. Altri tre palestinesi sono rimasti gravemente feriti nei combattimenti, che hanno avuto luogo nel campo profughi di Aqabat Jabr, vicino alla città di Gerico, in Cisgiordania.Il raid è avvenuto nella notte e non ci sono stati commenti immediati da parte dell’esercito israeliano, che ha organizzato incursioni quasi notturne nelle città, nei paesi e nei villaggi della Cisgiordania in quello che dice essere un tentativo di eliminare la militanza.

