Milano, 17 apr. (LaPresse) – Un uomo di circa 40 anni è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato da una donna palestinese vicino a un incrocio di Gush Etzion, in Cisgiordania. Lo riferiscono i media locali. L’esercito israeliano ha fatto sapere di avere “neutralizzato” l’assalitrice. La testata israeliana Haaretz riporta che la donna è stata raggiunta da spari e al momento le sue condizioni non sono chiare. Secondo il Times of Israel, l’uomo è stato portato all’ospedale Hadassah Ein Kerem di Gerusalemme.

