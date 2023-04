L'ex cancelliera: "Ho cercato di prevenire questa situazione"

L’ex cancelliera tedesca Angela Merkel ha difeso la sua politica nei confronti della Russia e ha descritto come corretti gli sforzi per risolvere il conflitto nell’Ucraina orientale dopo l’annessione della Crimea nel 2014 come parte del cosiddetto processo di Minsk . “Sostengo questi tentativi diplomatici”, ha detto la Merkel citata da Die Zeit. Ha detto di essere “preoccupata con la massima intensità” per l’Ucraina. Riguardo all’invasione russa dell’Ucraina dello scorso anno, la Merkel ha dichiarato: “Ho cercato di prevenire questa situazione con quello che avevo a disposizione. Il fatto che non abbia funzionato non è una prova che non fosse la cosa giusta da fare. ” La diplomazia è una “necessità”.

