Secondo Kiev sono stati 27 gli attacchi nelle ultime ore. Gb: "Soldati russi puniti nelle buche"

Un civile è morto nei bombardamenti russi in Ucraina nella regione di Kherson. Le forze russe hanno bombardato la regione 27 volte ieri, uccidendo un civile e ferendone un altro, come ha detto l’amministrazione militare regionale in un post Telegram, citato da Ukrinform.

“Gli occupanti russi hanno sparato 27 volte sugli insediamenti pacifici della regione di Kherson. Hanno sparato 135 proiettili di artiglieria, mortai, carri armati e droni, mortai. Il nemico ha colpito i quartieri residenziali degli insediamenti della regione. Ieri, a causa dell’aggressione russa, una persona è stato uccisa e un altra è rimasta ferita”, riferisce Ukrinform.

Soldati russi chiusi in delle buche scavate nel terreno coperte solo da una griglia metallica. Così i comandanti di Mosca puniscono i militari che vogliono lasciare il conflitto. A dichiararlo è l’intelligence del ministero della Difesa britannico che ha postato su Twitter un estratto di un report. Nel post si legge che questa tipologia di misure sono state introdotte dopo che il capo di stato maggiore, Valery Gerasimov ha assunto il comando.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 30 April 2023.

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/n6EiQpwtpM

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 30, 2023