Alla luce del rapido deterioramento della crisi umanitaria in Sudan, il Segretario Generale dell’Onu sta inviando immediatamente nella regione il Coordinatore dei Soccorsi di Emergenza e Sottosegretario Generale per gli Affari Umanitari, Martin Griffiths. Lo ha reso noto Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “La portata e la velocità di ciò che sta accadendo non ha precedenti in Sudan – viene spiegato – Siamo estremamente preoccupati per l’impatto immediato e a lungo termine su tutte le persone in Sudan e nella regione più ampia”. Le Nazioni Unite esortano ancora una volta tutte le parti in conflitto “a proteggere i civili e le infrastrutture civili, consentire un passaggio sicuro ai civili in fuga dalle zone di ostilità, rispettare gli operatori e le risorse umanitarie, facilitare le operazioni di soccorso e rispettare il personale medico, i trasporti e le strutture”.

