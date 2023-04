La manifestazione per le strade di Tel Aviv

Decine di migliaia di persone, sotto un mare di bandiere israeliane, sono scese per le strade di Tel Aviv sabato per la 17esima settimana consecutiva per protestare contro i piani del governo di rivedere il sistema giudiziario. Da più di tre mesi, centinaia di migliaia di persone sono ripetutamente scese in piazza settimana dopo settimana per manifestare contro il piano, paralizzando le principali autostrade e strade cittadine accusando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di spingere il Paese verso la dittatura.

