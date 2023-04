Al valico di frontiera di Qustul, i traghetti hanno trasportato in salvo autobus carichi di famiglie sudanesi

Decine di persone in fuga dalla guerra civile in Sudan stanno attraversando il confine con l’Egitto. Al valico di frontiera di Qustul, i traghetti hanno trasportato in salvo autobus carichi di famiglie sudanesi. Le agenzie umanitarie hanno lanciato un crescente allarme per la situazione umanitaria in Sudan, che ha visto almeno 400 morti e la gente che deve affrontare la mancanza di acqua e cibo. I combattimenti sono scoppiati tra l’esercito sudanese, guidato dal leader del Paese, il gen. Abdel Fattah al-Burhan, e le forze paramilitari di supporto rapido, guidate dal gen. Mohamed Hamdan Dagalo, generalmente noto con il nome di Hemedti.

