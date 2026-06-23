Usa, maxi incendio a Houston: il fumo nero oscura il cielo

Un violento incendio lunedì sera è divampato nella zona sud-est di Houston, negli Usa, provocando una colonna di fumo nero che si è estesa per miglia in tutta la città. Le immagini aeree sono state trasmesse dall’emittente televisiva KTRK di Houston.

La fitta colonna di fumo si è alzata sopra la zona mentre i vigili del fuoco erano impegnati a domare le fiamme sul posto. La causa dell’incendio non è stata immediatamente accertata.