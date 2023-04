A pochi giorni dall’incoronazione di Re Carlo III Londra è in fermento e le aziende britanniche, anche questa volta, cercano di sfruttare l’occasione per fare affari, in ogni modo. A Londra, dove sono attesi migliaia di persone da tutto il Regno Unito e dal mondo, sono partite lunedì scorso le corse dei bus a tema incoronazione. I passeggeri possono fare un tour della Capitale, visitando monumenti come il Big Ben e Trafalgar Square, a bordo di un Routemaster rosso d’epoca a due piani, un’icona dei trasporti londinesi. Il giro, gestito da Brigit’s Bakery, include un menu per il tè pomeridiano curato da un ex maggiordomo reale che comprende una “focaccia reale”.

