Mondiali 2026, la Norvegia batte il Senegal e vola ai 16esimi: i tifosi festeggiano

La Norvegia supera 3-2 il Senegal nella seconda giornata del gruppo I dei Mondiali 2026 e si qualifica per i Sedicesimi di finale. Protagonista del match del MetLife Stadium a East Rutherford nel New Jersey, Erling Haaland, autore di una doppietta. Scandinavi avanti con Holmgren Pedersen al 43′, poi sale in cattedra Haaland che fa 2-0 al 48′. Per il Senegal accorcia Sarr al 53′, ma il bomber del Machester City fa 3-1 al 58′. Nel recupero, al 93′ Sarr segna di nuovo e fissa il risultato sul 3-2. Al termine del match la delusione dei tifosi senegalesi e la gioia dei norvegesi.