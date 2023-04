Viaggio apostolico di 3 giorni di Bergoglio in Ungheria

Budapest è pronta per l’arrivo di Papa Francesco. Il Pontefice resterà in Ungeria per 3 giorni. Dopo la cerimonia di benvenuto Bergoglio incontrerà il primo ministro Viktor Orban e il terrà un discorso davanti alle autorità, la società civile e il Corpo diplomatico. Francesco è il secondo Papa a recarsi in Ungheria, Paese visitato due volte anche da Giovanni Paolo II, nel 1991 e nel 1996.

