Era stato prestato allo zoo di Memphis, negli Stati Uniti

E’ tornato a casa in Cina Ya Ya, il panda gigante femmina che era stato prestato per 20 anni allo zoo di Memphis, negli Stati Uniti. Ya Ya è atterrata giovedì a Shanghai. Nata il 3 agosto 2000 a Pechino, il panda ha vissuto in tutti questi anni nel parco del Tennessee insieme a Le Le, un maschio di 25 anni che però è morto lo scorso febbraio.

