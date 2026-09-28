India: alluvioni nell'Uttar Pradesh, almeno 62 i morti

(LaPresse) – Secondo le autorità, almeno 62 persone hanno perso la vita a seguito di giorni di forti piogge e inondazioni nello stato indiano settentrionale dell’Uttar Pradesh. Si contano 46 feriti e oltre 1.000 abitazioni danneggiate. Lunedì le scuole sono rimaste chiuse in alcune zone dello stato, inclusa la capitale Lucknow, mentre le squadre di soccorso hanno trasferito la popolazione dalle aree allagate verso luoghi più sicuri. Ai residenti è stato raccomandato di tenersi alla larga da fiumi, torrenti e canali di scolo in piena. Le inondazioni hanno colpito anche lo stato orientale dell’Odisha, dove sono state evacuate oltre 75.000 persone. Nel vicino Nepal, 21 persone sono morte in incidenti legati al maltempo tra giovedì e domenica.