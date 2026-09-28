Il presidente Mattarella a Castelporziano: le strette di mano coi cittadini

(LaPresse) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi a Castelporziano per partecipare alla cerimonia di chiusura delle iniziative di carattere sociale che si sono tenute nella tenuta durante l’estate e che hanno accolto quest’anno circa 1.500 partecipanti. Il Capo dello Stato è stato accolto da un applauso dei presenti e dall’esecuzione dell’inno d’Italia. Dopo la cerimonia ha avuto modo di stringere la mano ai partecipanti e ai cittadini. Dal 2015, al Centro estivo di Castelporziano il Quirinale lavora “per eliminare le barriere e dare agli ospiti la possibilità di percepirsi diversamente e di definirsi diversamente”. Dal 2016 a favore delle persone anziane è stato creato Primavera a Castelporziano, giornate all’insegna dell’invecchiamento attivo basate sulla cultura, la socializzazione e lo stare all’area aperta. Dal 2019 si svolge un programma di equitazione integrata a favore dei bambini delle case famiglia, quest’anno a cura del Raggruppamento biodiversità dell’Arma dei Carabinieri.