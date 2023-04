Circa 500 persone hanno partecipato all'evento

Grande festa allo zoo di Memphis, negli Stati Uniti, per salutare il panda gigante Ya Ya che torna in Cina dopo 20 anni di prestito negli Usa. Circa 500 persone hanno partecipato all’evento che ha messo in scena spettacoli cinesi di vario tipo. Secondo la portavoce dello zoo Rebecca Winchester, Ya Ya tornerà probabilmente in Cina alla fine del mese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata