I soccorritori stanno ancora cercando dei dispersi

Almeno 11 persone sono morte in Indonesia nel naufragio di un’imbarcazione al largo della provincia occidentale di Riau. A bordo c’erano almeno 78 persone. Nove i dispersi: in corso le ricerche da parte dei soccorritori. La maggior parte dei passeggeri della barca erano persone di ritorno dalle visite nelle loro città natale per celebrare la festa musulmana di Eid al-Fitr (che sancisce la fine del Ramadan) con le famiglie.

