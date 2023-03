È uno dei più attivi nel Paese

In Indonesia il vulcano Merapi è tornato a eruttare sabato, con un flusso di lava di 1,5 km di lunghezza e una colonna di fumo alta 7 km. È uno dei vulcani più attivi in Indonesia. Lo ha fatto sapere l’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, che ha invitato la popolazione locale a fermare ogni attività in un raggio che va da tre a sette chilometri di distanza dal cratere. Al momento, tuttavia, non è prevista alcuna evacuazione dell’area.

