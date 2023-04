Incontrerà il presidente James Marape e altri leader della regione del Pacifico a Port Moresby

Il prossimo 22 maggio il presidente statunitense Joe Biden si recherà in visita in Papua Nuova Guinea. Lo riporta l’australiana Abc, spiegando che funzionari dello stato insulare e degli Usa hanno dichiarato che Biden dovrebbe incontrare il presidente della Papua Nuova Guinea, James Marape, insieme ad altri leader della regione del Pacifico a Port Moresby, dopo aver partecipato alla riunione dei leader del G7 a Hiroshima in calendario il prossimo 20 e 21 maggio, e prima di recarsi in Australia per la riunione dei leader del Quad (Usa, India, Australia e Giappone) a Sydney il 24 maggio. Biden diventerà così il primo Presidente degli Stati Uniti in carica da oltre un secolo a questa parte a visitare una nazione insulare del Pacifico (escludendo i territori statunitensi della regione).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata