La notizia era stata diffusa dall'intelligence di Kiev

Il Cremlino non è a conoscenza di report secondo cui l’intelligence ucraina avrebbe tentato di assassinare il presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Lo riporta l’agenzia Tass. “No, non conosciamo questi articoli. Ci sono molte montature, l’una diversa dall’altra. E questo è un buon motivo per non prenderle in considerazione”, ha detto Peskov ai giornalisti. E’ stato il quotidiano tedesco Bild a riportare la notizia di un fallito attentato a Putin lo scorso 23 aprile da parte dell’intelligence ucraina con l’utilizzo di un drone kamikaze.

Cremlino: “Xi e Putin non hanno parlato di integrità territori Kiev”

Il presidente russo e il suo omologo cinese Xi Jinping non hanno discusso del ripristino dell’integrità territoriale dell’Ucraina secondo i confini del 1991 durante la visita del leader cinese a Mosca. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Lo riporta l’agenzia russa Tass. Rispondendo a una domanda specifica durante una conferenza stampa, Peskov ha affermato: “No, questo non è stato discusso”. Quella di un ritorno dell’Ucraina ai confini del ’91 è una delle condizioni poste da Kiev per sedersi al tavolo dei negoziati con Mosca.

