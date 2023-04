Marcia verso il Congresso per chiedere la demarcazione dei territori indigeni

Migliaia di indios sono scesi per le strade della capitale brasiliana Brasilia, e hanno marciato verso il Congresso Nazionale chiedendo la demarcazione dei territori indigeni. La marcia, a cui hanno partecipato leader indigeni di oltre 300 etnie in tutto il Brasile, fa parte di un evento annuale di cinque giorni noto come Free Land Encampment. “L’importanza della demarcazione è la vita e, soprattutto, senza demarcazione non c’è democrazia. Penso che se il Brasile vuole issare ancora più in alto la bandiera della democrazia, abbiamo bisogno della demarcazione delle terre indigene”, ha detto Marciano Rodrigues, del gruppo indigeno Guarani Nhandevas.

