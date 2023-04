La manifestazione contro le politiche che minacciano gli stili di vita e le tradizioni delle popolazioni locali

Migliaia di indigeni brasiliani sono scesi in piazza lunedì a Brasilia, capitale del Paese, e hanno marciato verso il Congresso nazionale per opporsi alle politiche attuali che minacciano i loro stili di vita tradizionali. Il corteo, a cui fanno hanno partecipato rappresentanti di oltre 300 etnie di tutto il Brasile, rientra nell’ambito di un evento annuale di cinque giorni noto come Accampamento della Terra Libera, arrivato alla 19esima edizione. Un gruppo di leader indigeni è stato ricevuto al Congresso dalla deputata indigena Célia Xakriabá, eletta lo scorso anno. “Dichiaro l’apertura dell’accampamento Terra Livre in questa casa, (dove gli indigeni) non vengono più accolti con lo spray al peperoncino, ma attraverso la porta d’ingresso, occupando il Congresso nazionale”, ha detto.

