Il disastro alla centrale nucleare accadde il 26 aprile 1986

Volodymyr Zelensky, a Kiev, ha deposto un mazzo di fiori davanti al monumento che ricorda le vittime della strage di Chernobyl, avvenuta 37 anni fa, il 26 aprile 1986. In un post su Telegram, il presidente ucraino ha anche messo in guardia dai rischi di un “ricatto nucleare” da parte della Russia. “Dobbiamo fare tutto il possibile per non dare alcuna possibilità allo Stato terrorista di utilizzare gli impianti nucleari per ricattare l’Ucraina e il mondo intero”, ha aggiunto. Le forze russe, intanto, stazionano nella centrale di Zaporizhzhia, la più grande del Paese e d’Europa.

