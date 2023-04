In corso in Russia le esercitazioni delle truppe bielorusse: i militari di Minsk vengono addestrati all’utizizo delle armi tattiche nuclaeri dei sistemi missilistici Iskander. Lo ha fatto sapere il Ministero della Difesa russo secondo cui le operazioni sarebbero inziate nei giorni scorsi in una località meridionale non specificata del Paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata