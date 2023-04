L'oppositore di Putin si è collegato in video per fronteggiare nuove accuse a suo carico

Alexei Navalny oggi è apparso in collegamento video, in tribunale a Mosca, per un nuovo caso a suo carico. L’oppositore di Vladimir Putin, accusato di estremismo, rischia fino a 35 anni di reclusione e al momento sta scontando la pena in un carcere di massima sicurezza a 250 chilometri a est della Capitale russa. Navalny, inoltre, era già stato condannato a due anni e mezzo per violazione della libertà vigilata e l’anno scorso gli è stata inflitta un’altra pena di nove anni per ulteriori accuse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata