L'oppositore di Putin è comparso in tribunale in videocollegamento nell'ambito di un altro caso

L’oppositore russo Alexei Navalny ha detto che nuove accuse di terrorismo sono state mosse contro di lui dalla magistratura russa. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass, nel giorno in cui Navalny è comparso in tribunale in videocollegamento nell’ambito di un altro caso, in cui è accusato di estremismo. “Un investigatore mi ha detto che un nuovo caso di terrorismo è stato aperto contro di me e sarò giudicato da un tribunale militare”, ha detto Navalny.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata