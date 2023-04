Per il presidente turco problemi allo stomaco durante la campagna elettorale

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha accusato un malore nella tarda serata locale di martedì durante un’intervista in diretta televisiva e a seguito di questo ha annullato gli impegni che erano in programma per oggi, 26 aprile. Tornando in diretta su Kanal 7 diversi minuti dopo l’interruzione della trasmissione per concludere l’intervista, Erdogan ha spiegato che la campagna elettorale per le presidenziali del prossimo 14 maggio gli ha provocato diversi problemi allo stomaco. “Con un programma così intenso può accadere”, ha commentato. “Oggi, su consiglio dei nostri medici, mi riposerò a casa. Purtroppo, oggi non potremo riunirci con i miei fratelli di Kirikkale, Yozgat e Sivas”, ha detto poi oggi Erdogan nell’annunciare l’annullamento degli impegni odierni.

L’apparizione di Erdogan in tv era iniziata con un’ora e mezza di ritardo ed Erdogan ha poi detto di aver pensato di annullare l’intervista per i suoi problemi di stomaco. Quando il presidente turco ha accusato il malore le telecamere stavano inquadrando l’intervistatore, ma i microfoni dello studio hanno captato le parole preoccupate di qualcuno che diceva: “Oh no”. Successivamente, su Twitter, il portavoce di Erdogan, Ibrahim Kalin, aveva scritto: “Grazie a Dio, la salute del nostro presidente è buona”.

