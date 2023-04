Il Boeing 737 è riuscito a rientrare all'aeroporto Internazionale di Port Columbus. Nessuno è rimasto ferito

Paura in volo in Ohio, Stati Uniti. Un uccello ha impattato contro il motore di un aereo di linea American Airlines che ha preso fuoco durante la fase di decollo. Nessuno è rimasto ferito e il Boeing 737 è rientrato senza problemi all’aeroporto Internazionale di Port Columbus, dove era partito verso le 7:45 con destinazione Phoenix. Non è chiaro quanti passeggeri e membri dell’equipaggio fossero a bordo dell’aereo. La compagnia ha dichiarato che il velivolo è stato messo fuori servizio per manutenzione e sta lavorando per far imbarcare i passeggeri su altri voli.

