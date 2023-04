Colloquio su fornitura di armi e assistenza sanitaria tra il presidente ucraino e la sua omologa estone

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Zhytomyr il Primo Ministro estone Kaja Kallas per un colloquio. Oltre alla fornitura di armi, l’Estonia sta fornendo a Kiev una notevole assistenza umanitaria e ha accolto più di 60.000 rifugiati ucraini. A Zhitomyr, dove la Kallas era in visita, il suo Paese si è impegnato a contribuire alla ricostruzione dei danni subiti dall’invasione russa in corso.

