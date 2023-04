Un drone ucraino carico di esplosivo è caduto nei pressi di Noginsk, vicino alla capitale russa

Esplosioni a Zaporizhzhia durante la notte. Lo riferisce l’emittente pubblica ucraina Suspilne, secondo quanto riporta The Kyiv Independent. Un allarme aereo è scattato intorno alle 2.40.

Un prcedente attacco, risalente al 20 aprile, ha colpito il villaggio di Mala Tokmachka e ucciso due persone. Si tratterebbe di un uomo di 54 anni e una donna di 65 anni, morti mentre si trovavano nel loro cortile durante l’attacco.

Drone carico di esplosivo caduto vicino Mosca

Un drone è caduto in Russia nei pressi della città russa di Noginsk, vicino a Mosca. Lo riportano i media russi. Secondo l’agenzia di stampa russa Tass, che cita fonti delle forze dell’ordine, il drone era carico di esplosivo ed è stato ritrovato ieri nel distretto di Bogorodsky, spezzato a metà, dopo essere caduto. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti, invece, riporta che il drone, del peso di circa 100 chilogrammi, ha un motore prodotto negli Stati Uniti ma non aveva munizioni. Le forze di sicurezza stanno indagando sull’origine del drone.

Kiev: “Stiamo lavorando a scambio di tutti prigionieri con Mosca”

L’Ucraina sta lavorando ha uno scambio di tutti i prigionieri di guerra con la Russia. È quanto anticipa Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina, come riporta Ukrinform. “Ci stiamo avvicinando a questo”, ha affermato Budanov, “questo sarebbe un caso senza precedenti nella storia mondiale. Nessuno l’ha mai fatto. Tutti gli scambi di prigionieri avvengono dopo la fine delle ostilità e non durante”. Ad oggi Mosca e Kiev hanno già scambiato più di 2.200 prigionieri di guerra.

Droni colpiscono Sebastopoli

Anche Sebastopoli sotto attacco. La scorsa notte da droni di superficie hanno colpito la città intorno alle 3:30 del mattino. Lo ha affermato Mikhail Razvozhaev, il capo del governo di occupazione russo a Sebastopoli in Ucraina, come riporta Kyiv Independent. “La nostra flotta sta ora respingendo un attacco di droni di superficie da un raid straniero”, ha detto, riferendosi alle navi russe del Mar Nero. “Tutti i servizi cittadini sono in stand-by”. Razvozhaev ha affermato che uno dei droni è stato distrutto e l’altro si è autodistrutto.

La flotta russa del Mar Nero ha respinto l’attacco condotto con droni sulla città portuale di Sebastopoli, in Crimea, nelle prime ore di lunedì. È quanto ha dichiarato su Telegram il governatore della città scelto da Mosca, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Secondo le ultime informazioni: un drone di superficie è stato distrutto… il secondo è esploso da solo”, ha scritto il governatore Mikhail Razvozhaev. “Ora la città è tranquilla, ma tutte le forze e i servizi rimangono in allerta”, ga aggiunto, precisando che non sono stati segnalati danni.

La Russia ha dichiarato l’annessione della penisola di Crimea e Sebastopoli nel 2014, annessione non riconosciuta dalla comunità internazionale. Il Guardian ricorda che le ultime esplosioni a Sebastopoli risalivano a febbraio, secondo i media ucraini, quando Razvozhaev aveva dichiarato che le difese aeree russe avevano abbattuto un drone sopra la centrale di Balaklava. La Crimea e Sebastopoli, sede del quartier generale della Flotta russa del Mar Nero, sono teatro di esplosioni regolari da agosto. A ottobre un’esplosione ha paralizzato il ponte di Kerch che collega la Crimea alla terraferma russa, un collegamento logistico fondamentale per le truppe russe nel sud dell’Ucraina.

