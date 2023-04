Saranno all'aeroporto di Ciampino entro sera

Sono ripartiti da Gibuti e saranno all’aeroporto di Roma Ciampino entro sera gli italiani che sono stati evacuati dal Sudan, colpito in questi giorni da un violento conflitto armato. Più di 100 i connazionali messi in sicurezza grazie a un’operazione coordinata dall’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri, con assetti della Difesa e il supporto dell’intelligence. “Ieri sera non sapevamo esattamente come ci avrebbero accolti le parti in lotta, siamo andati al buio forti delle nostre capacità“, ha detto il Generale Giuseppe Faraglia, dell’Esercito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata