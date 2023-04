L'Alto rappresentante Ue: "Il cessate il fuoco è finito ma non dobbiamo permettere che il Paese imploda"

Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, ha commentato positivamente l’evacuazione dei cittadini europei dal Sudan. “Non posso darvi una cifra concreta, ma sicuramente sono più di mille persone“, ha detto Borrell. “E’ stata un’operazione di successo, ma complessa. Mi sono messo in contatto con i due generali che combattono e ora il cessate il fuoco è finito. Dobbiamo continuare a spingere per una soluzione politica. Non possiamo permetterci che il Sudan, che è un Paese molto popolato, imploda, perché ciò provocherebbe onde d’urto in tutta l’Africa”, ha concluso l’Alto rappresentante.

