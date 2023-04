L'obiettivo è raggiungere la Capitale per chiedere diritti e cambiamenti

Una maxi protesta sta scuotendo il Messico. Circa 3mila migranti sono partiti domenica da Tapachula, vicino al confine con il Guatemala, e chiedono che venga messa fine ai centri di detenzione come quello che ha preso fuoco il mese scorso a Ciudad Juarez, uccidendo 40 persone. L’ obiettivo è raggiungere Città del Messico per chiedere dei cambiamenti nel modo in cui i migranti vengono trattati.

