Morte 39 persone e 29 quelle rimaste ferite nel rogo scoppiato lunedì sera a Ciudad Juarez

Un incendio scoppiato lunedì sera in un centro per immigrati a Ciudad Juarez, in Messico, ha causato la morte di 39 persone. I feriti, invece, ammontano a 29. Le immagini, riprese da un cellulare, mostrano i gli attimi precedenti all’arrivo dei soccorsi. Al momento dell’incendio nella struttura erano detenuti 68 uomini provenienti dall’America centrale e meridionale. Secondo quanto affermato dal presidente messicano, Andrés Manuel López Obrador, i migranti avrebbero dato fuoco a dei materassi in segno di protesta dopo aver appreso che sarebbero stati rimpatriati.

