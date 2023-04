Prosegue l'evacuazione dal Paese africano dilaniato dalla guerra

A causa della guerra civile migliaia di persone sono costrette a lasciare il Sudan. I cittadini stranieri di alcuni Paesi come Regno Unito, Spagna, Germania e Italia, vengono evacuati in aereo da Khartoum. Molti civili sudanesi, invece, hanno dovuto rischiare attraversando strade pericolose in bus per raggiungere il confine con l’Egitto. In migliaia cercano di sfuggire ai sanguinosi scontri che stanno mettendo in ginocchio il Paese africano. Dal 15 aprile le ostilità si sono fatte sempre più pesanti tra le forze militari del generale Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, presidente del Consiglio Sovrano di Transizione, e quelle di Mohamed Hamdan Dagalo, capo dei gruppi paramilitari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata