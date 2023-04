È tradizione andare al cimitero la prima domenica dopo la Pasqua ortodossa per ricordare i defunti

Le famiglie ucraine hanno visitato le tombe dei loro cari e hanno reso omaggio ai caduti della guerra contro la Russia. È tradizione che gli ucraini visitino i cimiteri a partire dalla prima domenica dopo la Pasqua ortodossa, quando inizia una settimana di preghiera per i defunti Le persone portano cibo al cimitero e mangiano e bevono accanto alle tombe dei loro parenti e amici per ricordarli. Nella città centrale di Kryvyi Rih, molti di coloro che sono venuti a visitare i loro parenti hanno anche visitato una nuova sezione del cimitero principale. Qui sono sepolti i soldati ucraini morti dall’inizio dell’invasione su larga scala nel febbraio dello scorso anno. Le persone hanno camminato tra le tombe appena scavate, spesso riconoscendo giovani uomini che conoscevano. Quella che era una settimana in cui si ricordavano i nonni, è diventata un’occasione per rendere omaggio ai tanti giovani morti in prima linea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata