Nel Regno Unito, oggi alle 15, c’è stato un test di allerta nazionale. Milioni di persone in tutto il Paese hanno ricevuto un allarme sui loro cellulari, durato almeno dieci secondi, con tanto di sirena della polizia. I telefoni hanno vibrato contemporaneamente e sugli schermi è apparso un messaggio allegato: “Questo è un test di allerta nazionale per le situazioni di emergenza. Un servizio del governo britannico che in futuro vi avvertirà se c’è un pericolo mortale“.

