Migliaia di manifestanti in piazza in tutte le città

Decine di migliaia di manifestanti si sono riversati nelle strade di Tel Aviv e nelle città di tutto Israele, la sera di sabato 22 aprile, contro il governo del premier Benjamin Netanyahu e la sua riforma del sistema giudiziario. La protesta di massa – che si svolge a cadenza settimanale dall’inizio dell’anno – arriva a poco meno di un mese della celebrazione del 75° anniversario dello Stato ebraico. La festa in onore della fondazione di Israele, avvenuta il maggio 1948, è segnata da una delle più gravi crisi nella storia di Israele. I piani del governo di Netanyahu per indebolire la Corte Suprema hanno indignato gli israeliani, che vedono il provvedimento come un assalto al sistema di controlli ed equilibri del loro Paese e una minaccia alla stessa democrazia.

