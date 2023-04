Suonano le sirene e le auto si bloccano in memoria degli ebrei uccisi dai nazisti

(LaPresse) Israele ha celebrato in silenzio i 6 milioni di ebrei uccisi dalla furia nazista durante la Shoah. Per due minuti le sirene hanno suonato ricordando l’Olocausto; le auto si sono fermate sulle strade e sulle autostrade e gli israeliani hanno commemorato le vittime in piedi, col capo chino. La triste giornata è caratterizzata anche da cerimonie e commemorazioni nelle scuole e nei centri comunitari. Ristoranti e caffè sono chiusi mentre le stazioni radio e tv trasmettono programmi a tema Olocausto. Un terzo degli ebrei del mondo venne assassinato durante l’Olocausto.

