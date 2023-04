Secondo il Washington Post lo farà martedì con un video

Joe Biden e il suo entourage stanno preparando l'annuncio per la nuova candidatura alla Casa Bianca, con un video che verrà diffuso martedì. Lo riporta il Washington Post, citando tre fonti a conoscenza delle intenzioni del presidente Usa. La data di martedì 25 aprile è stata scelta in coincidenza con il quarto anniversario del lancio della campagna 2020. Tuttavia, le fonti riferiscono al Post che l'annuncio potrebbe essere ulteriormente rimandato. Da mesi il presidente Usa, 80 anni, lascia intendere la sua intenzione di tentare nuovamente la conquista della Casa Bianca nel 2024.

